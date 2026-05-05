ワンクリックでPayPayの送金画面へ誘導し、考える隙を与えず支払いを完了させようとする悪質な詐欺メールが出回っています。SNS上でも同様の報告が相次いでおり、誤って送金してしまえば取り戻すことは極めて困難。新生活による支払い方法変更のタイミングや、判断能力が鈍りやすい大型連休などを狙ったメール型特殊詐欺として強い警戒が必要です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■不安を煽る「日本年金機