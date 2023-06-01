もともと特定のキャリアでしか使えないSIMロックがかかった端末と対比していたときの名残りで「SIMフリー」と呼ばれることがある非キャリアモデルのスマホ。キャリアモデルではないため、購入できる場所もメーカー直販の公式サイトや、MVNOとのセット販売が中心でした。一方で、昨年後半ぐらいから、徐々にキャリアもSIMフリーモデルを取り扱い始めています。 KDDIとソフトバンクは、SIMフリӦ