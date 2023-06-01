ソフトバンクが2016年10月から展開していた「SUPER FRIDAY」。ソフトバンクのスマートフォンユーザーに対して毎週金曜にさまざまなモノやサービスが無料、あるいはお得になるクーポンを提供し、人気を博していたケータイ Watch

「楽天モバイル 最強感謝祭」でシュークリームが先着でもらえる

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ソフトバンクの「SUPER FRIDAY」が開始してから10年を迎える年でもある
  • 2026年には、楽天モバイルの「楽天モバイル最強感謝祭」が登場
  • ファミマの「たっぷりクリームのダブルシュー」が先着でもらえる
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  5. 5. 人に愛されてない時のサイン6選
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  7. 7. 父がサッカー選手の2世タレント
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