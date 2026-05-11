◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）一つのアウトだったが、1軍と2軍を分かつ境界線だ。ソフトバンク・前田悠はその思いを一球に込めた。1点リードの5回2死一、三塁。ロッテ・上田に対し、外角を狙った直球は高めへと抜けたが146キロの球威で空振り三振に斬ると、腹の底から叫んだ。今季2試合目での初勝利は、プロ3年目で本拠地初白星となった。「ああいうところで抑えないと1軍の選手では