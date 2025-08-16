フランス3部ヴァランシエンヌFW高岡伶颯が途中出場から2ゴール

フランス3部のヴァランシエンヌに加入した18歳のFW高岡伶颯が途中出場から2ゴールを挙げた。

ヴァランシエンヌは現地時間8月15日、今季の第2節でル・ピュイ・フット43オーヴェルニュと対戦し、2-1で勝利した。

18歳ながら飛び級でU-20日本代表に名を連ねる高岡は、高校在学中の2024年6月にイングランド1部サウサンプトンへの加入が内定した。Jリーグを経ずに欧州挑戦を決め、その1年目はフランス3部のヴァランシエンヌへの期限付き移籍が決まっていた。

当初は6部に相当するリザーブチームでプレーすると見られていたが高岡だったが、開幕戦のシャトールー戦で3部デビューを飾ると、第2節でもベンチ入りして後半開始と同時にピッチに立った。すると、後半25分に味方のシュートのこぼれ球をゴール前で抜け目なく押し込み、初ゴールを記録した。

すぐに同点に追いつかれたものの、失点からわずか2分後にはスルーパスから最終ラインの背後に抜け出し、右足の強烈なシュートをゴール右へ決めて勝ち越し。わずか5分の間に2得点を挙げ、チームを今季初勝利に導いた。ファンからも「決定力高い」「めちゃくちゃ期待」「すげぇ」「しっかりバケモン」「シュート力やばい」「このレベルじゃ無双する」「エグ」とさまざまなコメントが寄せられている。フランスの地で上々のスタートを切ったといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）