ナショナルズ戦で一発

【MLB】ナショナルズ ー フィリーズ（日本時間16日・ワシントンDC）

互いに譲らぬ本塁打王争いに、ファンも熱狂する展開だ。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が15日（日本時間16日）のナショナルズ戦で43号3ランを放った。これで同日試合前のドジャースの大谷翔平投手とトップタイで並び、ナ・リーグ本塁打王争いは激戦が続いている。

7回の4打席に左腕ピルキントンのスライダーを右中間席の上段に運んだ。打球初速109.3マイル（約175.9キロ）、飛距離456フィート （約138.99メートル）、角度30度の豪快弾だった。

シュワーバーは4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦で今季39号を放って大谷を抜き去った。だが、大谷も9日（同10）のブルージェイズ戦から12日（同13日）のエンゼルス戦まで4戦連発で抜き返し、激しい戦いが続いている。

この激戦にSNSでは「シュワーバーほんとやべぇなw」「大谷とシュワーバーの本塁打王争いアツいな」「シュワーバー神すぎる」「完全に俺も目覚めたおはようありがとうシュワーバー」「シュワーバーも追いついてくるな〜。大谷が60本打って本塁打王とってほしい」などの声が相次いだ。（Full-Count編集部）