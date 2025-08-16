、す 東京証券取引所に上場する企業の２０２５年４〜６月期決算がほぼ出そろった。

最終利益の合計は、前年同期比２３・４％減の９兆３０３億円で、４〜６月期として５年ぶりの減益となった。米国のトランプ政権の高関税政策が企業業績に影響し始めた格好だ。

ＳＭＢＣ日興証券が、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）採用企業（金融とソフトバンクグループを除く）のうち、１４日までに決算を発表した１０３１社（全体の９９・７％）を対象に集計した。

製造業の最終利益は２５・６％減の５兆６０５億円だった。自動車を含む「輸送用機器」が４２・１％減の１兆３９８６億円で全体を押し下げる一方、半導体需要が追い風となる「電気機器」は１４・４％増の１兆４６８５億円だった。非製造業は３兆９６９８億円で、２０・３％減少した。

２６年３月期の最終利益の見通しは、日米関税交渉が合意したことなどを受け、６７社が予想を上方修正した。下方修正したのは３０社だった。最終利益の合計は前期比９・３％減の３８兆２０００億円となる見通しだ。ＳＭＢＣ日興の安田光氏は、関税が各企業の業績に与えた影響は当初の想定よりも小さかったとし、「今後は関税によるコスト増加を、価格転嫁や企業努力で埋め合わせられるかがポイントになる」と指摘した。