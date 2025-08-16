マンネリ打破！【冷奴】のアレンジレシピ8選〜梅・じゃこ・アボカドなどで、あと1品を主役に！
あと1品ほしいときに大活躍する「冷奴」。豆腐を切って薬味を添えるだけの手軽さが魅力です。とはいえ、マンネリ化しがちなのが悩みどころ。
今回は、そんなお悩みを解決に導く、冷奴のアレンジレシピ8選をご紹介！ 梅ダレや中華風のジャコトッピング、濃厚アボカドディップなど、食卓に新たな彩りを加えるレシピが満載です。
【濃厚な旨み】しょうゆ卵の冷奴
卵黄をしょうゆに漬け込むと、旨みが凝縮された濃厚な味わいに。一晩漬けると、卵黄がほどよく固まり、冷奴にしっかりからみやすくなりますよ。まるで料亭のような味わいで、日本酒との相性も抜群です。
■最短5分！ 冷奴の＜アレンジ＞レシピ7選
梅干しと麺つゆを合わせたタレは、豆腐のまろやかさとよくなじみます。材料も少なく、短時間で仕上がるので、おつまみの一品として気軽に取り入れられるのがうれしいポイント。梅肉ペーストは清潔な密閉瓶やフリーザーバッグで保存できるので、多めに作っておくとより時短になります。
ネギトロにしょうゆやゴマ油で味付けして、豆腐にのせるアレンジレシピ。風味の良いネギトロと淡泊な豆腐の組み合わせが口の中でとろけ合います。さっぱりしながらも食べ応えがあるので、ごはんにもお酒にもぴったり。
噛むほどに旨みが広がるチリメンジャコは、冷奴のトッピングに最適。こちらのレシピでは、ごま油や青ネギを加えて、本格中華風にアレンジします。香ばしいごま油とシャキシャキの青ネギがアクセントになり、晩酌のおともにもおすすめですよ。
明太子とシラス干しのほど良い塩味が、豆腐の淡白さを引き立てます。刻みオクラのネバネバ感が全体に行き渡り、やわらかな豆腐との食感のコントラストも絶妙です。オクラは水にさらさず冷ますことで、豆腐に余分な水分が移るのを防げます。
洋風の冷奴レシピを探している方にぜひ試してほしいのが、クリーミーなアボカドディップ。わさびじょうゆにマヨネーズを加えてコク豊かに仕上げます。なめらかな食感が堪能できるように、アボカドは完熟したものを使うと良いです。時間が経つと変色するので、食べる直前に調理してくださいね。
ニラとニンニクの風味を楽しむ冷奴は、ごはんが進むスタミナ満点の一品です。酢じょうゆにラー油でパンチを効かせるのが味の決め手。ピリッと辛い味付けが、豆腐のまろやかな甘さとよく合いますよ。ニラしょうゆは、多めに作ってそうめんのトッピングにしても◎。
2人分で大葉を10枚使う爽やかなタレで、冷奴をお店のような味わいにアレンジしましょう。すりゴマやすりおろしニンニクも入れるため、滋味深い味わいのタレに仕上がりますよ。切って混ぜるだけとは思えないほどのおいしさにきっと驚くはず。だし汁がない場合は、しょうゆの代わりにめんつゆで代用できます。
■冷奴のアレンジは無限大！
冷奴は簡単に作れるものの、毎回同じで飽きてしまうこともありますよね。そんなときは、ご紹介したアレンジレシピを試してみてください。梅肉と麺つゆを混ぜるだけの簡単なものから、ニンニクやニラをたっぷり使ったスタミナ抜群のタレまで、アレンジは自在。
あっさりした主菜にはパンチの効いた冷奴、揚げ物が主菜のときはさっぱり味の冷奴など、献立に合わせて作ってみてくださいね。
(ともみ)
しょうゆ卵の冷奴
【材料】（2人分）
<しょうゆ卵>
卵黄 2個分
しょうゆ 大さじ 1
みりん 小さじ 1
豆腐 1/2丁
ネギ(刻み) 適量
【作り方】
1、＜しょうゆ卵＞の卵黄は、小さい器に1個ずつ入れ、混ぜ合わせたしょうゆとみりんを半量ずつかける。ラップをして一晩漬ける。
2、豆腐は半分に切り、スプーンで上を丸く削り、＜しょうゆ卵＞の置き場所を作る。
3、(2)に(1)の卵黄をスプーンですくって、のせる。刻みネギを散らす。
