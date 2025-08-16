しょうゆ卵の冷奴【材料】（2人分）<しょうゆ卵>卵黄 2個分しょうゆ 大さじ 1みりん 小さじ 1豆腐 1/2丁ネギ(刻み) 適量【作り方】1、＜しょうゆ卵＞の卵黄は、小さい器に1個ずつ入れ、混ぜ合わせたしょうゆとみりんを半量ずつかける。ラップをして一晩漬ける。2、豆腐は半分に切り、スプーンで上を丸く削り、＜しょうゆ卵＞の置き場所を作る。3、(2)に(1)の卵黄をスプーンですくって、のせる。刻みネギを散らす。