ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡7²ó¥ê¡¼¥É¤Ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°ÅêÆþ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ¤âÌÔ¸×¤Ø¤Î¡ÈÌ¤Íè¤ØÅê»ñ¡É
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¹ÃÈå¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÍèÆü5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼ºÅÀ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¤â¡¢ÀèÆ¬¤Î»Íµå¤¬È¿¾ÊÅÀ¡£»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ËÀ¨¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¸å¡¢3¿Í¤Ç»Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¨ÃÏ¤Î°ÛÍÍ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¸×¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍð¤ì¤¿¡£8²ó¡¢ÅòÀõ¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë·è¾¡µ¾Èô¤òÍá¤Ó¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¡¢6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨¡¦857¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆÀ°Õ¤ÎÅ¸³«¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Ï²áµî4»î¹ç¤Î¤¦¤Á3»î¹ç¤¬Éé¤±»î¹ç¡¢1»î¹ç¤¬Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇÀþ¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸«¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ÃÈå¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤é¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤ò¸«±Û¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ø¤ÎÈèÏ«¤Ç2·³Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¡¦´äºê¤¬12Æü¤Ë1·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7²óÅòÀõ¡¢8²óÀÐ°æ¡¢9²ó´äºê¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß2·³Ä´À°Ãæ¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢³Ú¤Ê¾ìÌÌ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾ì¿ô¤òÆ§¤Þ¤»¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤òÀïÎÏ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ¸³«Åª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸ÀµÚ¤»¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍâÆü¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï26¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤â¡¢ÌÔ¸×¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë