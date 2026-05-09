トヨタ自動車は、８日に発表した２０２７年３月期の連結業績見通しで、営業利益が前期比７６６２億円減の３兆円になるとした。トランプ米政権の関税政策に加え、中東情勢の悪化が６７００億円の下押し要因となるとしている。事業構造の改革による「稼ぐ力」の強化が課題となる。（鞍馬進之介、村瀬駿太郎）急速悪化「３期連続の減益見通しとなることは、大変重く受け止めている」トヨタの宮崎洋一副社長は、オンラインで開い