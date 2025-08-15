「自分より弱そうな人がいたら」見知らぬ女性を追い回しスプレー噴射男の身勝手すぎる犯行動機

「スプレーで目つぶしして刃物で刺そう」

逃げ惑う若い女性を追いかけまわし、顔面にスプレーを浴びせた男──。

今年７月、東京・足立区の商業施設で、面識のない30代の女性を追い回し、スプレーを吹きかけるなどしたとして61歳の男が逮捕された。埼玉県草加市在住の職業不詳、根岸秀男容疑者だ。

「根岸容疑者は、商業施設内のパブリックスペースにある椅子に座り、イヤホンを装着して携帯を見ている女性に目をつけ、突然、顔面に向けてスプレーを噴射しました。驚いて逃げ惑う女性を執拗に追いかけまわし、スプレーを吹き付ける様子が施設の防犯カメラに映っていました」（全国紙社会部記者）

逮捕された根岸容疑者は、警察の取り調べに対し、

「借金や病気などがあり、死んでもいいと思っていた。刑務所に入れば食べていけると思い、今年の２月から事件を起こそうとスプレーとナイフを持ち歩いていた」

「浅草や秋葉原などを歩き、自分よりも弱そうな人がいないか探していた」

などと供述しているという。さらに、

「根岸容疑者は、しっかり実行計画を立てていたようで、スプレーで目つぶしをして動けなくなったところを刃物で刺すつもりだったと供述しているようです。動機については『借金があり、刑務所に入れば生活に困らないと思った』などと供述しています」（前出・社会部記者）

あまりに身勝手極まる犯行だが、近年「生活が苦しくて刑務所に入りたかった」という理由で通り魔的な犯罪を犯すケースが増加している。

’21年10月に、「ジョーカー」のコスプレをした男が京王線内で殺人未遂事件を犯し、18名が重軽傷を負った事件では、犯行動機について「死刑になりたかった」と供述。懲役23年（求刑25年）の実刑判決を受けた。

’22年１月に発生した「東京大学前刺傷事件」では、17歳の男子高校生が刃物で受験生や通行人を切り付け、３人を負傷させた殺人未遂の罪に問われた。少年は、

「人を殺して罪悪感を背負って切腹しようと考えるようになった」

と供述。少年ながら「通り魔的に３人もの生命を脅かす重大な事案で犯情は相当に重い」として名古屋地方家庭裁判所は逆送致を決定。東京地方裁判所は、懲役６年以上10年以下の不定期刑の判決を言い渡している。

８月７日、送検のため警視庁・千住署から署員に付き添われて出てきた根岸容疑者は、報道陣をチラ見した後、フラッシュが眩しかったのか瞼を閉じたが、わざわざ遠回りに歩き、報道陣に撮影の時間を与えるようにゆっくり歩いて護送車に乗り込んだ。その態度は、とても反省しているようには見えなかった。