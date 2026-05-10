８日午後１１時５５分頃、名古屋市西区天塚町の路上で、客としてタクシーに乗っていた女が、停車中に男性運転手（３４）にはさみのようなものを突きつけ、「１０万円払え」などと脅した。女は現金約５０００円を奪い、乗車料金約３２００円を支払わずに逃走した。運転手にけがはなかった。愛知県警西署は強盗事件として捜査している。発表によると、女は６０歳代くらいで、身長１メートル６０の細身。ピンク色の長髪だった。