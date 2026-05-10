カールスルーエは福田師王の完全移籍を熱望しているドイツ1部ボルシアMGから2部のカールスルーエに期限付き移籍しているFW福田師王は現地時間5月8日に行われたリーグ第32節のダルムシュタット戦（2-1）に出場。1-1で迎えた後半41分に劇的な勝ち越しゴールを決め、チームを勝利に導いた。独メディア「DER WESTEN」は「突然輝きを放った」と、土壇場でマッチウィナーとなった22歳の日本人ストライカーの活躍を報じている。福田は