米国のスコット・ベッセント財務長官は、１５日にアラスカ州アンカレッジの米軍基地で開かれる米ロ首脳会談を前に、会談が成果なく終わる場合に備えてロシアに対する追加制裁と関税を準備していると明らかにした。

ベッセント氏は１３日（現地時間）、ブルームバーグＴＶのインタビューで「ドナルド・トランプ大統領は今回の会談で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対し、すべての選択肢がテーブルの上にあるということを明確にするだろう」と述べた。

そして、会談に成果がなければロシアに追加制裁を科し、２回目の関税引き上げに踏み切る可能性があると警告した。

ただし、制裁は強化されることもあれば緩和されることもあり、特定の期限を設定する方法も可能だとして、交渉結果に応じて制裁の水準を調整できるとの考えを示した。

ベッセント氏は、欧州の指導者たちに対してもロシアへの制裁を“てこ”として活用すべきだと強調した。

一方、ホワイトハウスは今回の首脳会談がプーチン大統領の要請によって設けられたものだと明らかにし、「この戦争をいかに終わらせることができるかについて、より確固とした、そしてより良い理解を得るための場だ」と説明した。さらに、今回の会談はトランプ氏にとって「耳を傾ける場」になるだろうと付け加えた。