【ワシントン＝向井ゆう子】米国のベッセント財務長官は４日、ホルムズ海峡をめぐり、「中国が外交を強化して、イランに海峡を開通させるかどうかみてみよう」と述べた。ＦＯＸニュースのインタビューで語った。トランプ米大統領は今月１４、１５日に訪中し、中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しだ。ベッセント氏は、米国が足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過