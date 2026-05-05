高市早苗首相が2026年5月4日、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相と会談し、音楽を通じた交流を行ったことをXで報告した。「日本産のレコードラック」と選りすぐりのレコードをプレゼント5月1日から5日までベトナムとオーストラリアを訪問中の高市氏は4日、キャンベラで日豪首脳会談に臨んだ。同日夜、「アンソニーより夕食会にお招きいただきました」と報告した高市氏。「お招きに際し、音楽を愛するアンソニーに、