³ùÁÒ»ÔÄ¹¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ë¡Ö¸øÌ³¡×½ÐÀÊ¡¡À¤³¦¥É¥í¡¼¥óÄà¤êÂç²ñ
¡¡Áê¼¡¤°Îî´¶¾¦Ë¡Èï³²¤ÇÅìµþÃÏºÛ¤«¤é²ò»¶Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î¾¾Èø¿ò»ÔÄ¹¤¬¡Ö¸øÌ³¡×¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï´ØÏ¢ÃÄÂÎ´´Éô¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿»Ô¿¦°÷¤â¶µÃÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼óÄ¹¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤¬¶µÃÄ¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¡È¿¯¿©¡É¤ò»î¤ß¤ë¶µÃÄ¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Èø»ÔÄ¹¤Ï¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¸øÅª¤Ê¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£»Ô¤È¤·¤Æ¹Ô»ö¤È¶µÃÄ¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£µ·î£³£±Æü¡¢ºàÌÚºÂ³¤´ß¡ÊÆ±»ÔºàÌÚºÂ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¥É¥í¡¼¥óÄà¤êÂç²ñ¡×¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç¹ñÆâ½é³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¸½ÃÏ¤ÎÀ¤³¦ÆüÊó¼Ò¤Î¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÁí¹çÆü´©»æ¤ÎÀ¤³¦ÆüÊó¤Ï¶µÃÄÁÏÀß¼Ô¤Î¸Î¡¦Ê¸Á¯ÌÀ»á¤Î»Ø¼¨¤ÇÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÄà¤ê¾ì¤Ø±Â¤ò±¿¤Ö¼êË¡¤ÇÄà¤Ã¤¿½ÅÎÌ¤ò¶¥¤¤¡¢Æü´Ú¤«¤é°¦¹¥²È¤é¤¬»²²Ã¡£¼°Åµ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÅ¢ô¦ß·¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Ò¥Æ¥¯¡Ë¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¾¾Èø»ÔÄ¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç²ñ¤Ë¤Ï£µ·î¤Ë¡Ö´Ú¹ñÁí¹çÀµÏÀ¿·Ê¹ÆÃÇÉ°÷¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸å±ç¤·¡¢Ãó²£ÉÍ´Ú¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¾·¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤«¤é¾¾Èø»ÔÄ¹¤â½ÐÀÊ¤ò·è¤á¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÅ¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çºÅ¼ÔÂ¦¤«¤é¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥Æ¥¯Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷Ä¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¤³¦ÆüÊó¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÔÈë½ñ²Ý¤Ï¡Ö»öÁ°¤ËÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¤Î¤³¤È¤À¤È¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤ÏÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ¤ÈÀ¤³¦ÆüÊó¼Ò¤Ë¼èºà¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤â¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£