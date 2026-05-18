作曲家のEZFGさんのX(旧ツイッター)アカウントが18日に更新され、文末に「EZFG父」と記された投稿でEZFGさんが4月7日に亡くなっていたことを伝えた。 【写真】EZFGさんに寄せられた弔いのコメント画面一面にお別れの文字 Xアカウントでは「EZFGの作品を見て聞いていただいた皆様へ 」として、「EZFGは2024年3月に『虫垂がん・ステージ4』と診断され抗がん剤治療を行ってまいりましたが本年4月7日永眠いたしま