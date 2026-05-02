イラン戦争で最も損をした国はどこか。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「原油価格の高騰で一時的に潤っているが、港湾は破壊され、財政赤字は膨らみ続けている。しかもこの戦争でイランからの信頼も失った。ロシアのプーチンだ」という――。写真＝iStock.com／grynold※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／grynold■ロシアは「ボロ儲け」しているのかイラン戦争でロシアは漁夫の利を得ている――そんな見立てが広がっ