参政党の神谷代表は、東京大学の学園祭での講演が爆破予告で中止となったことについて「絶対許されない」と強調しました。参政党・神谷代表：我々からすると単なる暴力行為でしかない。絶対許されないはず。“参政党憎し”というような気持ちがあったのではないかと勘繰ってしまうくらい異常な妨害だった。神谷氏は、東大の「五月祭」で16日に講演を予定していましたが、五月祭の実行委員会に爆破予告のメールが届き、16日は全ての