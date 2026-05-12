韓国東部・慶尚北道青松郡（キョンサンブクト・チョンソングン）の周王山（チュワンサン）で行方不明となっていた小学6年生の男児が、亡くなった状態で発見された。【関連】京都男児行方不明事件に韓国紙も衝撃「最も悲劇的な結末」警察・消防当局によると、5月10日から行方不明となっていた小学6年生の男児（11）が、本日（5月12日）10時20分ごろに亡くなった状態で発見された。複数の韓国メディアが報じたところによると、男児は