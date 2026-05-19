ソフトバンクの栗原陵矢内野手（２９）が充実の春を過ごしている。今季はここまで全試合に出場し打率２割８分８厘、１２本塁打、３１打点と本塁打と打点でパ・リーグ２冠を猛進。１７日の楽天戦（楽天モバイル）でも先制２ランを含む２安打３打点を記録するなど５月は１４試合で７本塁打、１６打点、ＯＰＳ１・０９９と無双しており、４番として打線をけん引している。これまでのシーズン最多本塁打は２０２１年に記録した２１