取材に応じるサッカー日本代表の佐野海舟＝18日、羽田空港サッカーのワールドカップ（W杯）日本代表に初選出された佐野海舟（マインツ）が18日、ドイツから帰国して羽田空港で取材に応じ「全くほっとした気持ちはない。うれしいよりも、責任感が一番。見ている人に何かを与えたい」と決意を述べた。北中米3カ国大会は6月11日に開幕。25歳のMFは主軸として期待される。ドイツ1部リーグでは得意のボール奪取だけでなく、攻撃面で