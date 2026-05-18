栃木・上三河町の強盗殺人で逮捕された実行犯は高校生4人で、うち3人は元同級生や知人だった。死刑にもなりかねない凶悪犯罪の実行役に、高校生たちはどうやって集められたのか。2026年5月18日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で明らかになったのは、「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」の人手不足だった。SNSによる実行役集めが難しくなった？犯罪ジャーナリストの多田文明氏によると、闇バイトに応募して犯罪グ