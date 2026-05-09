子連れでアルファードに乗って住宅展示場に現れる夫婦、借金を親に肩代わりしてもらってまで住宅ローンを組もうとする客、転職3カ月で35年ローンにサインしようとする客……。元住宅営業マンで、著書に『住宅業界ぶっちゃけ話』がある屋敷康蔵氏が、住宅ローンを組むべきではない「破綻予備軍」の特徴を明かす。お客さまの未来より「今月の数字」住宅メーカーというのは基本、来場されて住宅ローンの審査が通るお客さまなら、どん