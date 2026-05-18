独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック「じゃがりこ」の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が、2026年5月19日（火）に登場する。＞＞＞付属のポーチやストラップをチェック！（写真10点）本誌は、「じゃがりこ」発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に大好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現