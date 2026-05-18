フジテレビの三上真奈アナ（３７）が１８日、自身のインスタグラムを更新し、第１子の出産を発表した。三上アナはこの日、ベッドで寝る子供が自身の指を掴む写真を添え、「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と報告。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「たくさんの愛を注いで、これから始まる新