ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、昔のテレビ業界の衝撃のエピソードを語る場面があった。かのが「テレビの世界って理不尽系がありそうじゃないですか」と聞くと、鈴木氏は「理不尽しかないんじゃないかな?」と返し笑わせる。「90年代のテレビは、ADさんも休みがないし。もう皆が家に帰れなくて、結構テレビ局の風呂に