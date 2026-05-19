日本代表の北中米ワールドカップメンバーに選出されたMF佐野海舟が18日、ブンデスリーガ最終節を終えて帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。初のW杯に向けて「初めてだけどまずはサッカーを楽しむことと、ケガをして選ばれなかった人などいろんな人の思いを背負って戦っていきたい」と意気込みを語った。佐野は2023年11月にA代表デビューを飾り、これまで国際Aマッチ12試合に出場。昨年6月から一気に主力に定着すると、昨