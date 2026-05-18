既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、熟年離婚を望む人の「属性」と「その理由」をテーマに熟年離婚に対する意識を深掘りした「熟年離婚」に関する調査結果を発表しました。それによると、職業によって熟年離婚を望む意向に偏りが見られました。では、熟年離婚したい1番の理由に男女での違いはあるのでしょうか。【グラフ】男女別の「熟年離婚したい1番の理由