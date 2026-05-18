政府は、「地域未来戦略」に関する会議を開き、地域経済を活性化するため、地方ごとに重点産業分野を設定し、企業の大規模投資を呼び込む計画の素案を示しました。高市首相「高市政権では縦割りを廃し、関係する自治体の皆様とも緊密に連携をとりながら、17の戦略分野の成長基盤となる産業クラスターを戦略的に形成していきます」18日に開かれた、「地域未来戦略」に関する会議では、全国を10の地域に分け、それぞれで重点を置く産