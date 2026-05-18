甘えん坊な子猫が、抱っこをしてほしくて…？可愛すぎる全力アピールの光景が、視聴者さんたちを胸キュンさせることとなりました。 多くの反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で29万回再生を記録しており、「もうダメ、何回見てもかわいい」「やべぇ、最高やん」「ひたすら羨ましいです」といったコメントが寄せられています。 【動画：抱っこしてほしい子猫→大きな声で鳴き始めて…反則級に可愛い『全力アピ&#1