きょうも日中は広い範囲で晴れて、季節先取りの暑さが続きそうです。福島では35℃と猛暑日になる所もあるでしょう。熱中症に注意してください。九州や四国は天気が下り坂となりそうです。【日中は広い範囲で晴れ暑さ続く】きのうは大分県の日田と兵庫県の豊岡で35.3℃を観測し、全国で今年初めての猛暑日になりました。きょうも日中は晴れる所が多く、暑さが続きます。九州から東北にかけて30℃くらいまで上がりそうです。福島で