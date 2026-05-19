【その他の画像・動画等を元記事で観る】アース・スター エンターテイメントよりノベルとコミックが刊行中の『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』(原作：あーもんど / キャラクター原案：あんべよしろう / コミカライズ：えとうヨナ)。出来損ないと言われ周囲から蔑まれてきた公爵家の令嬢・カロリーナが、隣国の不器用な第二皇子・エドワードと政略結婚したことをきっかけに人生を一変させ、幸せをつかみ取っていく愛の物