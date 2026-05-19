バルセロナに所属するスペイン代表MFフェルミン・ロペスが、今夏に開催されるワールドカップを欠場することが決定的となった。フェルミンは強烈なミドルシュートや、果敢な飛び出しを武器に今季の公式戦48試合に出場して13ゴール17アシストを記録。クラブのラ・リーガ連覇に大きく貢献していたが、17日に行われたラ・リーガ第37節のレアル・ベティス戦ではスタメン出場していたものの、前半でピッチを後にしていた。バルセロナの公