前編記事『裏でのイラン武器供与がばれ、大手石油企業は経済制裁…中国がパンダに頼ってまでアメリカと仲直りしたいワケ』で見てきたように、中国民営大手石化企業の一つである恒力石化が制裁を受けるなど、米国による中国への攻勢が強まっている。肝心の国内経済も厳しいままだ。経済の屋台骨を担ってきた産業界も苦しい状況に立たされている。徹夜で並んで……中国国内に目を転じると、不況の元凶である不動産市場で異変が生じて