日本のアニメーションスタジオ・TECARAT、Whatever、ドワーフスタジオが共同で制作を進めるストップモーション時代劇『HIDARI』の主演声優に、キアヌ・リーブスが決定した。現地時間2026年5月17日、第79回カンヌ国際映画祭内で開催された「Annecy Animation Showcase」にて発表された。キアヌ・リーブスにとって、日本発オリジナル作品への参加は本作が初となる。 「Annecy Animation Showcase