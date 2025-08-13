グリーリッシュ、エバートンへのレンタル移籍が正式決定!! 背番号18を選んだ理由を説明「彼も喜んでくれるといいね」
エバートンは12日、マンチェスター・シティMFジャック・グリーリッシュのレンタル移籍加入を正式発表した。期間は1シーズンとなる。
グリーリッシュは21-22シーズンにアストン・ビラから当時の英国史上最高額となる1億ポンド(当時約152億円)でマンチェスター・Cに加入。背番号10を託されると、初年度にプレミアリーグ制覇、加入2年目にはプレミア2連覇、UEFAチャンピオンズリーグ初制覇を成し遂げて3冠達成に貢献した。しかし、3年目以降は出場機会を減らし、今夏のクラブW杯ではメンバー外に。ジョゼップ・グアルディオラ監督の構想外となっていた。
エバートン加入が決定したグリーリッシュは「エバートンと契約できて本当に嬉しいよ。正直、僕にとって大きな出来事だ。ここは素晴らしいクラブだし、素晴らしいファンもいる」と喜びを表した。
「(デイビッド・モイーズ)監督と話した瞬間、自分が行きたい場所は一つしかないと思った。SNSではエバートンのサポーターからたくさんのメッセージが届いていたんだ。ファンの皆さん、これまでに頂いたメッセージに感謝しています。皆さんに恩返しできればと思っているし、きっとそうできると思っています」
また、背番号は18を背負うことには「理由があるんだ」と語り、その理由を説明。
「他にも選べる背番号はあったけど、僕が好きなイングランド人選手はウェイン・ルーニーとポール・ガスコインで、2人ともここで18番を背負ったことは知っている。ここに来る前にウェインと背番号18について話していたから、彼も喜んでくれるといいね」
なお、今週末にプレミアリーグは開幕節を迎え、エバートンは18日にリーズと対戦。そこでグリーリッシュはデビューの可能性がある。
