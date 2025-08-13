50歳まで伸ばし続ける飛距離は財産と貯金！10年、20年先もゴルフを楽しめる！

ゴルファーはだいたい50歳前後で過渡期（変換期）を迎えます。

そのサインとなるのが「これまでできたことができなくなった」になりますが、最近は弾道測定器で自分の数値を簡単に知ることができるので「ヘッドスピード、ボール初速、打ち出し角、弾道の最高到達点」の数値が伸びない、落ちてきたら「過渡期を迎えた」と判断。

“50歳から”のゴルフに取り組むことをオススメします（石井忍）

50歳前後は過渡期（変換期）

「成長」には「育つ。物事の規模が大きくなる。大人になる」という意味がありますが”大人のゴルフ”を身につけていくと大叩きしなくなります！

50歳まで伸ばし続ける飛距離は財産と貯金！

50歳までの「過渡期を迎えるまで」ですが、飛ばしにはつねに貪欲であり、飛距離を伸ばすことでスコアも伸ばすゴルフに取り組みましょう。50歳以上のアマチュアで、ドライバーは220ヤード以上を軽く超える人も多いですが、身体能力のピークは過ぎているため若いころより飛距離は落ちていてはず。

その落ち幅を減らすためにも「50歳までは伸ばし続ける」を目指してください。加齢による飛距離ダウンはプロでもあらがえないことですが、たとえば260ヤードが20ヤード落ちても240ヤードも飛ぶ。

50歳までに最高値をできるだけ伸ばしておくことは「50歳から」の財産と貯金になります。

飛距離は「伸ばす→維持する」ですが、このマインドによって平均スコアは減り続ける。いくつになってもうまくなれるのです！

50歳から落ちた飛距離は精度と技でカバー！

加齢とともに落ちる飛距離は“最大飛距離”で、“平均飛距離”は50歳をすぎてからも伸ばせます。そのために取り組むべきことは「飛距離の維持」。ヘッドスピードが落ちてもミート率、ボールへのエネルギー伝達効率を上げれば、そこにはクラブの進化も手伝って飛距離をキープすることができます。

フィジカルや柔軟性ではなく、高い再現性や精度を活かすゴルフは50歳からの技のひとつ。それは「アプローチも」となることをお教えしましょう。

50歳からの維持は停滞ではなくスコアを伸ばすため！

「50歳からは維持する」と聞くと、これまで以上にスコアがよくなる、ベストスコア更新も難しくなる、と思う人がいるかもしれませんが、むしろ逆です。50歳からを「成熟期」と称しましたが「成熟」とは「心や体などが十分に成長する。事を成すのにもっとも適した時期に達する」という意味があり、成長した心技体の実力を発揮するときなのです。

若いころよりもショットやスコアの良し悪しの差を狭める。前述した飛距離の平均だけでなく、スコアの平均値も減らしていく。これが50歳からのゴルフの成長と進化で、究極はエイジシュート達成も夢ではありません。

いかでしたか。石井プロのレッスンをぜひ参考にしてください！

レッスン＝石井 忍

●いしい・しのぶ／1974年生まれ、千葉県出身。ツアープロからコーチに転身し、エーススゴルフクラブを主宰。都玲華、手束雅などのツアープロやプロの卵の指導、サポートのほか、国内外のトーナメント解説者としても活躍中。

写真＝相田克己

協力＝南茂原カントリークラブ