ワッグルONLINE
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コンパクトなスイングから大きいフォローを！右重心のまま体を回すから最後まで振り切れる！
世界の一流プロのスイングはお手本中のお手本。「これぞ理想！」という形や動きを星野豪史がポジション別にセレクト＆解説。マネるだけでなく、見てい…
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一番飛んだクラブはどれ？FW人気モデルを試打＆解説
新製品はドライバーに注目が集まりがちだが、2026年はFWの評価が高い。もっとも難しいといわれるクラブに、どんな変化が起きたのか、鹿又が解説…
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【初心者向け】ゴルフのアプローチの基本的な打ち方と上達のコツ
ゴルフのスコアメイクに欠かせないのが「アプローチ」です。遠くへ飛ばすドライバーも醍醐味ですが、カップに沈めるにはグリーン周…
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「上体が右に」傾いてもOK!? ミスの原因はレッスン用語の誤認が原因？
レッスンを受けると聞かれる理論。その用語は本当に正しいのか。レッスン用語について、奥嶋コーチが実際に解説します！ 【用語】「体重は右足…
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飛ぶようになったのは「ボール」のおかげ！4年かかった″力作”に注目
ワッグル編集部員が気になるギアを、コースをレポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【関連記事】国内外…
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″ラウンド中にスイング調整”はスコアが上がらない！女子プロが真意を語る
”なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの…
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気持ちよく飛ばせる女性専用ボール！編集部員が試打
ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ ダンロップス…
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タケ小山のオレにいわせろ！
シーズン中でも「空き週」ができる真夏はプロのスケジュールを確保しやすい。そのタイミングを見計らって、日本では真夏に開催される「プ…
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ドライバーの打ち方がわからなくなった？原因とすぐ試せるリセット練習法
昨日まで普通に打てていたのに、急にドライバーの打ち方がわからなくなる。 スライス、チョロ、テンプラが続くと、どこを直せばよいのかわから…
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復活のキッカケは菅沼菜々だった？不調を乗り越えた今季注目プロ
ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。 どんなことを考え…
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不調の原因はバックスイングかも？修正法を女子プロが解説
スイングの改造や修正を行うときや、不調から好調へと変えるために必要な「スイングチェック」。どこの、何を、どう確認するといいのか、練習時に役立…
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正しい体重移動でヘッドスピードを上げるコツ！宮里美香が解説
飛ばない、飛ばなくなってきた……。それでもスコアメイクはできるが、やっぱり飛距離は大きなアドバンテージ！ 何より飛ぶとゴルフが楽しく…
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アイアンは“シャロースティープ”に打つのが今どき！男子プロが解説
「アイアンはダウンブローに打つ」のが定説だが、近ごろは「プロでもレベルブローになってきた」という説も。しかし、「そのどちらでもな…
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米ツアー優勝プロ4人の共通点とは？ドライバーがあのブランド…
7月、スコットランドで開かれた米欧ツアー共催「ジェネシス・スコットランドオープン」で、出場78試合連続で予選を通過していたスコッテ…
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ゴルフのスライスの直し方とは？気づきにくい原因別の改善ポイント
ゴルフを始めた多くの人が一度はぶつかる壁、それがスライスです。狙った方向よりもボールが右に曲がってしまい、思うようなショットが打てずに…
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「米」と 「英」では異なる？“ルール委員”をなんと呼ぶ問題
自分自身が審判である特色をもつゴルフだが、もちろんルール委員も存在する。この“ルール委員”の名称について、じつは違いがあることに…
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中村心に単独インタビュー！「プロ３戦目でいきなりプレーオフ」
ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。どんなことを考え、…
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シニア賞金王の飛距離の秘訣とは？地面反力を使った上下動のあるスイング
多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。 今月は、選手の個性を生か…
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ヘリの免許にソムリエの試験に合格した女子プロ！逆境から不屈の精神で這い上がる
ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！ やれるところまでやり切る 不屈の精神…
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7番ウッドと4番ユーティリティの違いは？飛距離やスイング別の選び方を解説
180～190ヤード前後の距離で、7番ウッドと4番ユーティリティのどちらを使うべきか迷う人は多いでしょう。 どちらもロフト角は21度…