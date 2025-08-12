希望ナンバー「1029」どんな意味!? 読めたら「1031（てんさい）」です！ 解読したくなる「語呂合わせナンバー」10選

個性的な希望ナンバーを紹介！

クルマのナンバープレートは、単なる識別番号だけではありません。「希望番号制度」によって、自分で好きな番号を選べるようになった今、ナンバーは個性や願いを映し出す“メッセージボード”として活用されています。

なかでも人気を集めるのが「語呂合わせ」。わかりやすくストレートなものから、思わず唸るひねりの効いたものまで、バリエーションは実に豊かです。

【画像】希望ナンバー「1008」の意味は…!? 答えを画像で見る！（30枚以上）

今回は、話題性のある代表的な語呂合わせナンバー10種類を紹介します。

初代モデルが「1989」年にデビューしたスバル「レガシィ」

●「11-22」＝いい夫婦

結婚記念日にも選ばれるこの番号は、“いい夫婦”の語呂合わせとして超定番。地域によっては希望者が多く、抽選になるケースもあります。

派生系として「11-88（いいパパ／いい母）」や、「11-73（いい波）」なども人気です。

●「59-63」＝ご苦労さん

“ありがとう”の気持ちを込めて選ぶ人も多いこのナンバー。仕事車であれば取引先や同僚へ、ファミリーカーなら頑張る家族へのねぎらいを込めているかもしれません。

●「25-74」＝事故なし

“安全運転”への願いが込められたこの番号。じ（2）こ（5）な（7）し（4）という読み方はやや難解ながら、ドライバーの真摯な思いが伝わってきます。類似には「45-71（事故無い）」「6-45（無事故）」も。

●「10-31」＝天才

一見難しく見える並びですが、でもこれは“てん（10）さい（31）”と読む“天才”ナンバー。自称か願望かは不明ですが、ユニークさは抜群。周囲にポジティブな印象を与えるナンバーとも言えます。

●「87-39」＝花咲く

はな（87）がさく（39）という縁起のいい語呂。受験シーズンや資格取得を目指す時期に選ばれることが多く、「努力が実りますように」という願いが込められています。

●「51-23」＝小泉

名字をそのまま語呂にしたパターン。小泉今日子さんや小泉進次郎さんなど、著名人と同じ名前でファンが選ぶケースも。個人のアイデンティティを大切にしたい人に人気です。

●「178」＝稲葉

大人気ロックバンド「B’z」でボーカルを務める「稲葉浩志」さんや、ヤクルトや日本ハムで活躍し野球日本代表も率いた「稲葉篤紀」さんなどのファンが設定する“いなば”ナンバー。

シンプルで覚えやすく、ファン魂が詰まった一枚です。名字の語呂合わせには「58-84（小林）」「71-10（内藤）」などもあります。

●「29-83」＝筑波山

茨城県民にとっては馴染み深い“つくばさん”ナンバー。2（ツー）と9（く）で“つく”、8（は）と3（さん）で“ばさん”。地域愛にあふれた語呂合わせです。

●「27-84」＝船橋

千葉県船橋市の象徴的ナンバー。かつて「習志野ナンバー」しか選べなかった市民にとって、2020年に「船橋ナンバー」が誕生したことは大きな出来事。その喜びが番号選びに表れています。

●「10-29」＝ IONIQ（アイオニック）

ヒョンデのBEV（バッテリー式電気自動車）専用のサブブランド「アイオニック」をもじった語呂合わせで、クルマ好きのこだわりを感じさせます。これに限らず「86（ハチロク）」や「911（ポルシェ）」、「32-49（ミニ四駆）」など、愛車の語呂を反映させるナンバーも人気です。