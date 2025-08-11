WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。

自国開催の大会で、頂点に立った。中盤までリードを許した第1ゲームを逆転で奪取すると、第2ゲームは2-2からの5連続得点などで奪った。第3ゲームも奪って王手をかけたが、第4ゲームで決めきれず。第5ゲームも11-13で落とした。

第6ゲーム、張本は4-2リードの場面で足の異変を訴え、メディカルタイムアウト。外国人トレーナーから右足、左足の順にマッサージを受けた。再開後に奮起。怒涛の攻撃で世界王者の反撃を封じ、頂に駆けあがった。優勝後はユニホームを脱ぎ、観客に掲げて歓喜した。

7月のUSスマッシュで0-4完敗を喫するなど難攻不落の強敵だったが、大舞台で撃破。熱戦を見届けたネット上のファンからも「張本はもう中国1軍に入っても互角なレベル」「バックハンドえげつない軌道や」「ほんまにすごすぎて声でる」「化け物を止めたよ、止める者がいたよ……」「マジで日本卓球史上最強」「なんであの王楚欽にここまで圧倒できるんや」「化け物王楚欽と真っ向勝負で勝つのは正真正銘の実力！」などと興奮の声が相次いでいた。

熱いプレーで、横浜のファンを沸かせた張本はコートインタビューで「もうほんとに信じられないです。みなさんありがとうございます！」と感謝。「僕の優勝というよりは横浜、日本のみなさんの優勝だと思う。みなさんで今日の優勝を楽しみたい。おめでとうございます！ ありがとうございます！」と喜びの声を上げ、歓声を浴びていた。

▼WTTチャンピオンズ 21年に始まったワールドテーブルテニス（WTT）の大会カテゴリーの1つ。チャンピオンズはグランドスマッシュ、ファイナルズに次ぐ格付けとなっている。日本勢では22年7月のブダペスト大会を男子の張本智和、24年10月のモンペリエ大会を女子の大藤沙月が制した。



