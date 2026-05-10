張本智和
宮城県仙台市出身の卓球選手。2003年6月27日生まれ。JOCエリートアカデミー所属。ITTF世界ランキング最高位は10位。
2026年8月8日
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張本智和が向鵬を撃破、中国男子が16強で全滅し元代表が苦言
世界ランク上位の王楚欽と林詩棟が不在とはいえベスト8前に全員敗退
東スポWEB
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男子シングルス、張本智和がベスト8進出 卓球WTTチャンピオンズ
張本智和・松島輝空・篠塚大登の3選手がそろって準々決勝へ進出した
日テレNEWS NNN
2026年8月7日
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張本智和が世界18位の中国選手を3-0完封 連覇へ前進し8強入り
世界ランク5位の張本が同18位の向鵬（中国）をストレートで撃破し準々決勝へ
THE ANSWER
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ルブランが松島輝空を「最もやりづらい相手」と語り、ライバル関係を認める
ルブランは「直近2回負けている松島が最もやりづらい相手」と本音を語った
東スポWEB
2026年8月6日
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中国勢が相次ぎ敗退、松島輝空が地元WTT横浜で優勝候補筆頭に浮上
中国メディア「新浪体育」は松島輝空を男子シングルス最大の優勝候補と伝えた
東スポWEB
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張本美和が橋本帆乃香に苦戦しながら初戦突破、試合後は悔し涙
橋本帆乃香との1時間超の激闘を3―2で制し悔し涙を流したという
スポーツ報知
2026年8月5日
2026年8月4日
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世界3位・松島輝空が中国勢を下し、地元横浜で「領域展開」ポーズを披露
第1シードの松島輝空が中国の周启豪を3―1で退け2回戦に進んだ
スポーツ報知
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張本智和が横浜で大会2連覇に挑み、妹・美和とのきょうだいVも視野に
張本智和が昨年に続く2連覇を目指し「今年も優勝を目指す」と意気込んだ
スポーツ報知