YouTube動画『【最新版】東京エリアでおすすめの電力会社7選』では、小売電気アドバイザーのしばきょん先生が登場。

東京のガス会社で電力営業を経験した立場から、2025年2月現在のデータをもとに、引越しや電力見直しを考えている人向けのお得な電力会社情報を解説しました。

数多くのリクエストに応えた形で、視聴者からも高い関心が集まっています。



しばきょん先生は、"電気料金シミュレーションサイトは条件のばらつきや料金項目が抜けていることが多いので、高い電力会社に誘導されやすい"と注意を呼びかけ、実際にアドバイザー資格を持ちエネルギー業界の現場経験者として、独自に試算した“実体価格”をわかりやすく紹介。料金の比較は契約アンペア数や毎月の使用量別に3パターン（30A・40A・60A）用意し、「0円でんき」「シン・エナジー」「オクトパスエナジー」などを総合評価でおすすめしています。



特に、0円でんきが「全パターンで最安値だった」と強調。

「電気使用量が多い人ほどおトク」「引越し後にメーター写真で楽々申し込みできるのもポイント」と、実用的なアドバイスを加えました。



一方で、注目を集めているKABU&電気（株安＆電気）については、「東京電力より高くなってしまう上、株引換券も上場しなければ価値ゼロなのが難点。インフラとしても投資としても、ちょっと立ち位置が微妙」と率直な見解を示し、利用者の慎重な判断を促しています。



サービスの“お得感”だけでなく、「申し込み制限やキャンペーンの実施状況も随時確認を」と細やかな注意喚起も。また、「宝くじがもらえる『ドリーム電気』にも注目。株がもらえるよりも一発逆転を狙いたい人にはおすすめ」と、ユニークな選択肢も紹介しています。



最後には「今後も定期的におすすめ電力会社情報を発信するので、ぜひチャンネル登録を」と締めくくり。視聴者の生活に直結する“リアルで使える”アドバイスと本音解説が光る動画となりました。