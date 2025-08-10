この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「中部エリア｜おすすめ電力会社を小売電気アドバイザーが3つ厳選して紹介」と題した動画で、小売電気アドバイザーのしばきょん先生が、中部電力エリアに住む一般家庭向けに電力会社の選び方と、おすすめの電力会社トップ3を発表した。

過去に東京のガス会社で新電力の営業も経験したというしばきょん先生が、料金面はもちろん倒産リスクやサービス内容など、プロの視点から徹底解説した。



しばきょん先生は「電力会社は全国に700社もあり、どこを選べばいいのか分からないという声が非常に多い」とユーザーの本音を代弁。

「同じプランに見えても、使い方や住んでいるエリアによって損得が異なる」として、単なる料金比較では見落としがちな部分も丁寧に説明した。



選び方のポイントは４つ。１）料金、２）セット割引、３）解約医約金の有無、４）燃料調整費の上限は気にしなくて良い

――このなかで特に重視したいのが「料金」。中部エリア平均の年間電気代と比較して、安くなるかどうかがまず最低条件だ。



「ファミリー世帯ほど切り替え効果が大きいので、使用量が多いご家庭は特にメリットが大きい」と力説したほか、セット割に頼り過ぎず「解約金のないプランを選んでおくべき」など、多忙な現代の暮らし目線にも配慮があった。



料金だけでなく「倒産リスク」「自前電源の有無」「環境対応」などプロならではの視点も。「名前の知っている会社の方が安心出来る、というのも大事な判断基準」としつつ、万一の際も慌てず他社に切り替えられることを伝えた。



肝心のランキングでは、第3位に「東邦ガスの電気シンプルプラン1」、第2位に「オクトパスエナジー・グリーンオクトパス」、そして第1位に「シン・エナジーのきほんプラン」が並んだ。特にシン・エナジーは「60アンペア契約で月600kWh利用の家庭なら年間約5万3千円も中部電力よりお得になる」と強調。さらに「自分に合ったプラン診断サービスなど、細やかな対応も特長」と語った一方で、「シン・エナジーは料金の変動リスクがゼロではない」などデメリットも正直に解説した。



最後は、「興味がある方はぜひチェックを、また新エナジーの詳細解説動画もお楽しみに！」と動画を締めている。しばきょん先生は「友人や家族にも本当におすすめできる会社だけ厳選した」と胸を張り、中部エリアの家庭に向けた実用性の高い提案で動画を終えた。