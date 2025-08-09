肉球をイメージした、かわいい焼き印！ローソン「秋田犬の肉球パンケーキあんマーガリン＆男鹿の塩 (2個入)」
ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。
ローソン「秋田犬の肉球パンケーキあんマーガリン＆男鹿の塩 (2個入)」
発売日 ：2025年8月12日(火)
税込価格：167円
販売店舗：東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)
東北地区のローソン店舗(1,172店：2025年6月末時点)では、『ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味』を始め、山形名産のだだちゃ豆を使用した『殿様のだだちゃ豆おにぎり』など計8品が登場！
今回は、ローソン「秋田犬の肉球パンケーキあんマーガリン＆男鹿の塩 (2個入)」を紹介。
ローソン「秋田犬の肉球パンケーキあんマーガリン＆男鹿の塩 (2個入)」は国の天然記念物にも登録され、世界中に愛好家がいる「秋田犬」の肉球をイメージした、かわいい焼き印の入ったパンケーキです。
秋田県産米粉を使用した、もちもち食感のパンケーキで粒あんと秋田県男鹿半島産の塩を混ぜ込んだマーガリンをサンドしています。
