テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が８日に放送され、タレント・長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演した。

「病院で怖かった思い出」が話題になると、サバンナ・高橋茂雄は実家が歯医者だと告白。「実家が歯医者さんで、兄も親戚も」と明かした。

高橋は「だから僕、小学校の時に虫歯の検診があるじゃないですか。一回だけ引っかかったことがあって。歯医者に行けっていうのをもらうじゃないですか。初めて、実家が歯医者っていうのが役に立つって」と述懐。

「もう、そのまま（診察に）行けると思って。自分の家の下の階がもうクリニックやから。バーって行ったら、お父さんに『あかん！患者さん先に（診察）やるから並びなさい！』って言われたんです」と振り返った。

高橋は「なんでやねん！ってなって、僕。小学校のとき。息子が先と違うん！ってなって。泣きながら同じ町内の違う歯医者行ったんですよ」と苦笑。

つづけて「歯医者さん同士はやっぱり繋がってて。その歯医者さんがオトンに電話して『高橋さんの所の息子さん来てるけど、どうする？』って。（父が）『今すぐ追い返してください！』って」と振り返り、笑わせていた。