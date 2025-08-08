北海道meijiカップ

女子プロゴルフの国内ツアー、「北海道meijiカップ」は8日、北海道・札幌国際CC 島松C（6642ヤード、パー72）で開幕した。出場するツアー通算2勝の堀琴音（ダイセル）は、ツアー仲間との“偶然の一致”を報告。ファンを「かぶり過ぎやん」と笑わせている。

堀は金田久美子、山内日菜子との3ショットを披露。3人は、上下黒に白いインナーと靴を揃えたスタイルだった。

自身のインスタグラムで実際の画像を公開した堀は、文面で「北海道だから全身黒で練習出来ると思ってる集まった3人（オールブラックスw）」とユーモラスに報告。「#大先輩のくみさん」「#優等生ひなやん」「#共通点はただひとつ」「#人間であるということ」とハッシュタグも添えた。

この投稿には、ファンから「ストロングマシン1号2号3号みたいでカッコいい」「黒が似合ってます」「かぶり過ぎやん」「すごい偶然」「共通点は、3人ともかわいい！」などとコメントが寄せられている。

堀は「こんな感じで後半戦も頑張ります」と後半戦の初戦へ意気込んでいた。



（THE ANSWER編集部）