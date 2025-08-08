◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 花巻東4 ―1 智弁和歌山（2025年8月8日 甲子園）

今春選抜8強の花巻東（岩手）が1回戦屈指の好カードで選抜準優勝の智弁和歌山を4―1と破り、夏の甲子園で2年ぶりに初戦を突破した。岩手勢として甲子園で対和歌山勢5度目の対戦で初勝利を挙げた。

先発左腕・萬谷堅心（2年）が初回に1点を失ったが、その裏に相手先発・渡辺颯人（3年）を攻めてすぐに逆転した。1番・高間木颯我（3年）、2番・佐藤謙成（3年）の連打と犠打で1死二、三塁とすると、巨人・古城茂幸コーチを父に持つ4番・古城大翔（2年）の遊ゴロが野選となり、1―1の同点。さらに1死一、三塁から5番・赤間史弥（2年）の左犠飛で2―1と勝ち越した。

5回には相手失策絡みの2死三塁から3番・新田光志朗（3年）の中前適時打で1点を追加。智弁和歌山が2番手・宮口龍斗（3年）を投入した6回にも左前打の赤間を二塁に置き、7番・高橋蓮太郎（3年）の左翼適時打で4点目を挙げた。

OBの菊池雄星（エンゼルス）、大谷翔平（ドジャース）も付けた背番号「17」の2年生・萬谷は9回1失点完投。2回から5回まで毎回得点圏に走者を背負ったが、スライダーなど変化球主体に後続を抑えた。5回1死一、二塁のピンチでは先制打を許した福元を高め直球で空振り三振。9回は2死から満塁のピンチを迎えたが、得点を許さなかった。