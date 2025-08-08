左右二枚看板を擁す横浜の力は確かだ(C)産経新聞社歴史的な酷暑の中、今年も熱戦が展開されています。甲子園球場で開催中の第107回全国高等学校野球選手権大会です。暑さ対策として「朝夕2部制」を開幕からの6日間に拡大するなど、時代に合わせて大会運営もアップデート。大会期間中は猛暑の中での運営面も含めて、SNS上では様々な意見が交わされるなど、高校野球が日本人にとって思い入れの強いコンテンツであることが伝わっ